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Haberler Yaşam TORBA YASA SON DAKİKA || 2024 Maddeleri ve içeriği gündemde! 3600 Ek gösterge ve Bağkur 7200 Torba Yasa'da var mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 08:25

TORBA YASA SON DAKİKA || 2024 Maddeleri ve içeriği gündemde! 3600 Ek gösterge ve Bağkur 7200 Torba Yasa'da var mı?

2. Torba yasa maddeleri 2024 yılı itibarıyla yeniden gündemde. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ve ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içinde barındıran düzenlemede 3600 ek gösterge torba yasa ile gündemdeyken, kademeli emeklilik de dikkat çekici konu başlıkları arsında. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen maddeler gündemdeyken, gözler "Torba yasa 2024 maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge son dakika onaylandı mı?" sorularının yanıtına çevrildi. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak 2024?

TORBA YASA SON DAKİKA || 2024 Maddeleri ve içeriği gündemde! 3600 Ek gösterge ve Bağkur 7200 Torba Yasa’da var mı?

Meclis çalışmalarına son hız devam ederken, gözler şimdi de tora yasa maddelerine çevrildi. İçeriğinde ekonomik olarak birçok gelişmenin yer aldığı maddelerde 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 ve kademeli emeklilik haberi yakından takip ediliyor. Peki, Torba yasa maddeleri neler, içeriğinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

TORBA YASA SON DAKİKA || 2024 Maddeleri ve içeriği gündemde! 3600 Ek gösterge ve Bağkur 7200 Torba Yasa’da var mı?

TORBA YASA MECLİSTEN GEÇTİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri arasında takip ediliyor.

İşte, Torba yasa 2024 güncel son durum:

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TORBA YASA SON DAKİKA || 2024 Maddeleri ve içeriği gündemde! 3600 Ek gösterge ve Bağkur 7200 Torba Yasa’da var mı?

Torba yasa çalışmalarının Meclis gündemine gelmesi ardından kademeli emeklilik de araştırılanlar arasında yerini almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA SON DAKİKA || 2024 Maddeleri ve içeriği gündemde! 3600 Ek gösterge ve Bağkur 7200 Torba Yasa’da var mı?

TORBA YASADA NELER VAR?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA SON DAKİKA || 2024 Maddeleri ve içeriği gündemde! 3600 Ek gösterge ve Bağkur 7200 Torba Yasa’da var mı?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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