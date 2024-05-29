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TORBA YASA SON DAKİKA || 2024 Maddeleri ve içeriği gündemde! 3600 Ek gösterge ve Bağkur 7200 Torba Yasa'da var mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
08:25
2. Torba yasa maddeleri 2024 yılı itibarıyla yeniden gündemde. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ve ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içinde barındıran düzenlemede 3600 ek gösterge torba yasa ile gündemdeyken, kademeli emeklilik de dikkat çekici konu başlıkları arsında. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen maddeler gündemdeyken, gözler "Torba yasa 2024 maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge son dakika onaylandı mı?" sorularının yanıtına çevrildi. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak 2024?