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TORBA YASA 2024 SON DAKİKA HABERLERİ: 3600 Ek gösterge, BAĞKUR 7200... Yeni Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, içeriği neler?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
07:11
TORBA YASA 2024 SON DAKİKA HABERLERİ: 3600 Ek gösterge, BAĞKUR 7200... Yeni Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, içeriği neler?
Torba Yasa son dakika haberleriyle araştırılmaya devam ediyor. Ekonomik, sosyal ve hukuksal birçok yeni düzenlemeyi içeren Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle takip ediliyor. 86 maddelik torba kanın teklifinin 55 maddesi Meclis'in onayından geçerek yürürlüğe girmişti. 31 madde için ise Meclis'te görüşmeler sürüyor. Maddeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa araştırması yapıyorlar. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, bağkur 7200 gibi birçok konuya dair düzenlemeyi içeren Torba Yasa ne zaman çıkacak? Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler, son durum ne? İşte detaylar...