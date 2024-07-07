Haberler
Yaşam
TORBA YASA 2024 SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge, emeklilik, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
11:59
TORBA YASA 2024 SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge, emeklilik, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?
Torba yasa 2024 son durum gelişmeleri takip ediliyor. Daha önce Meclis'e gelen ve birçok maddesi kabul edilen çalışmada kalan maddeler bekleniyor. Ekonomi ağırlıklı olması beklenen düzenleme özelinde 3600 ek gösterge, emeklilik, Bağkur 7200 gibi konu başlıkları araştırılıyor. Ancak torba yasada neler var sorusu henüz netleşmedi. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, ayrıntılar...