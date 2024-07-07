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Haberler Yaşam TORBA YASA 2024 SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge, emeklilik, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 11:59

TORBA YASA 2024 SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge, emeklilik, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Torba yasa 2024 son durum gelişmeleri takip ediliyor. Daha önce Meclis'e gelen ve birçok maddesi kabul edilen çalışmada kalan maddeler bekleniyor. Ekonomi ağırlıklı olması beklenen düzenleme özelinde 3600 ek gösterge, emeklilik, Bağkur 7200 gibi konu başlıkları araştırılıyor. Ancak torba yasada neler var sorusu henüz netleşmedi. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, ayrıntılar...

TORBA YASA 2024 SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge, emeklilik, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Torba yasa 2024 maddeleri arasında yer alan çalışmalar takip ediliyor. Pek çok konu başlığının gündeme gelmesinin yanı sıra hangilerinin yasa metni içerisinde yer alacağı merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları doğrultusunda araştırılan beklentiler gündemde. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, Meclis'ten geçti mi?

TORBA YASA 2024 SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge, emeklilik, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

TORBA YASA 2024 SON DURUM

Daha önce Meclis'e gelen torba yasada yer alan kalan maddelerin görüşülmesine yönelik haberler takip edilmeye devam ediyor. 3600 ek gösterge, emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar gündeme gelirken hangi konunun görüşüleceği merak konusu.

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TORBA YASA 2024 SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge, emeklilik, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

BEKLENEN TORBA YASA MADDELERİ

Beklenen maddeler netleşmezken ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konu başlıkları konu başlıkları gündeme geliyor. Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklinde açıkladığı çalışma torba yasada olacak mı merak konusu.

İşte, konuşmadan bazı kesitler:

TORBA YASA 2024 SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge, emeklilik, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

BAĞKUR 7200 PRİM GÜNÜ

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA 2024 SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge, emeklilik, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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