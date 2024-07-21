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TORBA YASA 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 haberleri! Torba Yasa maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
13:33
Torba Yasa gelişmeleri yakından takip ediliyor. İçerisinde birçok ekonomik düzenlemeye yer vermesi beklenen Torba Yasa 3600 ek gösterge Bağkur 7200 haberleri ile gündemde. 3600 ek gösterge sayesinde mevcut emeklilerin emekli maaşı artacak, çalışmayı sürdüren kamu görevlilerinin ise hem emekli ikramiyesi hem de emekli aylığı yükselecek. SGK' da SSK Bağ-Kur prim eşitleme gerçekleşirse, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşecek ve bu düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lular, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı elde edebilecek. Peki, Torba Yasa maddeleri Meclis'ten geçti mi? İşte, detaylar…