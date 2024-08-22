Giriş Tarihi: 22.08.2024 01:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
01:37
TORBA YASA AÇIKLAMALARI İLE BAĞKUR 7200 GÜNDEMDE | Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?
Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Esnafa erken emeklilik için fırsat kapısını aralayacak olan Bağkur prim gün sayısı, Torba Yasa ile birlikte gündemde. Torba Yasa içeriğinde birçok önemli madde yer alırken, Bağkur prim gün sayısının 9 binden, 7200 güne düşmesi hakkında tüm gelişmeler mercek altına alınıyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, Bağkur 7200 ile esnafa erken emeklilik hakkında son gelişmeler…