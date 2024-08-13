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Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:39

Torba Yasa açıklamaları ile Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? Bağkur 7200 prim gün sayısı son gelişmeler!

Bağkur 7200 prim gün sayısında son gelişmeler kamuoyunun gündeminde. Torba Yasa ile birlikte yasalaşması beklenen Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin Bakan Işıkhan "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz." dedi. Peki, Torba Yasa açıklamaları ile Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? İşte, son gelişmeler!

Torba Yasa açıklamaları ile Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? Bağkur 7200 prim gün sayısı son gelişmeler!

Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde. Torba Yasa haberlerinin yakından takip edildiği gündemde dikkat çeken konu başlıklarından olan Bağkur prim gün sayısı için gelişmeler mercek altına alındı. 9 bin günden 7200'e düşmesi beklenen prim gün sayısı için Bakan Işıkhan açıklama yaptı. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

Torba Yasa açıklamaları ile Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? Bağkur 7200 prim gün sayısı son gelişmeler!

BAĞ-KUR PRİMİ 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?

Meclis'in ekim ayında çalışmalarına yeniden başlayacak. Esnafa 7 bin 200 prim günü vaadi şimdilik beklemede.

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuyla, işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) oldu.

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Torba Yasa açıklamaları ile Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? Bağkur 7200 prim gün sayısı son gelişmeler!

Bağkurlular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak belirlendi.

Daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalan Bağkurlular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9000 prim günü şartlarını sağlarsa emekli olabiliyor.

Torba Yasa açıklamaları ile Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? Bağkur 7200 prim gün sayısı son gelişmeler!

SSK'lılar ise 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli oluyor.

Prim eşitlemesiyle bu durumun değişmesi bekleniyor. Bağkur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu yeni dönemde değerlendirmeye alınacak.

Torba Yasa açıklamaları ile Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? Bağkur 7200 prim gün sayısı son gelişmeler!

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

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