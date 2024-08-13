Torba Yasa açıklamaları ile Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? Bağkur 7200 prim gün sayısı son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
16:39
Bağkur 7200 prim gün sayısında son gelişmeler kamuoyunun gündeminde. Torba Yasa ile birlikte yasalaşması beklenen Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin Bakan Işıkhan "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz." dedi. Peki, Torba Yasa açıklamaları ile Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? İşte, son gelişmeler!