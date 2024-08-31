Giriş Tarihi: 31.08.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
08:53
Torba yasa çıktı mı? 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, 2. torba yasada neler var, maddeler neler?
Torba Yasa haberleri son dakika gelişmeleri ile birlikte takip ediliyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği yasa için gündeme gelen konu başlıkları mercek altına alınırken, Bağkur prim sayısının 7200 güne düşürülmesi ve 3600 Ek gösterge hakkında tüm detaylar inceleniyor. Bu noktada ise yeni yasa için resmi Gazete adımı bekleniyor. Peki, Torba Yasa çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, konuya dair tüm gelişmeler…