Giriş Tarihi: 13.09.2024 01:48
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
01:48
TORBA YASA ÇIKTI MI SON DURUM📌| Yeni torba yasada neler var, içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Meclisten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen 2. torba yasa ekonomik birçok maddeyi içeriyor. 86 maddelik torba yasanın 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Bu noktada vatandaşın gözü kulağı Meclis'e çevrilmişken "Torba yasada neler var, içeriği ve maddeleri neler? soruları araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman gelecek? İşte, tüm ayrıntılar...