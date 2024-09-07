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Giriş Tarihi: 07.09.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 07:20

TORBA YASA DÜZENLEMESİNDE SON DURUM 2024 | 2.torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Bağkur 7200, 3600 Ek gösterge...

Torba Yasa içeriği ve maddeleriyle kamuoyunun gündeminde yerini almaya devam ediyor. İçeriğinde ekonomik birçok düzenlemenin yer aldığı yasa maddelerinde gözler Bağkur prim sayısının 7200 güne düşürülmesi ve biricini dereceye 3600 ek göstergeye çevrildi. Peki, 2.torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, Yeni Torba Yasa düzenlemesinde son durum!

TORBA YASA DÜZENLEMESİNDE SON DURUM 2024 | 2.torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Bağkur 7200, 3600 Ek gösterge...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Torba Yasa kapsamında Bağ-kur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi, 3600 ek gösterge ve ev hanımlarına emeklilik gibi konu başlıkları hakkında açıklamada bulundu. Bu kapsamda kademeli emeklilik hakkında da açıklama yapan bakan şuan gündemde kademeli emekliğe dair bir çalışma olmadığının da altını çizdi. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

TORBA YASA DÜZENLEMESİNDE SON DURUM 2024 | 2.torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Bağkur 7200, 3600 Ek gösterge...

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:

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TORBA YASA DÜZENLEMESİNDE SON DURUM 2024 | 2.torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Bağkur 7200, 3600 Ek gösterge...

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

TORBA YASA DÜZENLEMESİNDE SON DURUM 2024 | 2.torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Bağkur 7200, 3600 Ek gösterge...

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA DÜZENLEMESİNDE SON DURUM 2024 | 2.torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Bağkur 7200, 3600 Ek gösterge...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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