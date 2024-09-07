Giriş Tarihi: 07.09.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
07:20
TORBA YASA DÜZENLEMESİNDE SON DURUM 2024 | 2.torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Bağkur 7200, 3600 Ek gösterge...
Torba Yasa içeriği ve maddeleriyle kamuoyunun gündeminde yerini almaya devam ediyor. İçeriğinde ekonomik birçok düzenlemenin yer aldığı yasa maddelerinde gözler Bağkur prim sayısının 7200 güne düşürülmesi ve biricini dereceye 3600 ek göstergeye çevrildi. Peki, 2.torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, Yeni Torba Yasa düzenlemesinde son durum!