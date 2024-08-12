Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
11:16
TORBA YASA GELİŞMELERİ | 2024 Torba Yasa çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?3600 Ek gösterge, Bağkur 7200…
Torba Yasa gelişmeleri maddeleri ve içeriği ile kamuoyunun gündeminde. İçeriğinde birçok ekonomik düzenlemenin yer aldığı yasada 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısının düşmesi gibi birçok madde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya dair açıklamalarda bulundu. Peki, Torba Yasa çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, 3600 Ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında son durum!