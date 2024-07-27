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TORBA YASA SON DURUM 2024 | Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...
Giriş Tarihi: 27.07.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
21:38
TORBA YASA SON DURUM 2024 | Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...
Torba Yasa gelişmeleri 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısının düşmesi ile birlikte gündemde. Resmi gazete gelişmelerinin yakından takip edildiği gündemde Torba Yasa yoğun ilgi görüyor. Ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içerisinde barındıran yasa için tüm maddeler mercek altına alındı. Peki, Torba Yasa çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, Torba Yasa gelişmeleri...