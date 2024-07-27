Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TORBA YASA SON DURUM 2024 | Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...
Giriş Tarihi: 27.07.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:38

TORBA YASA SON DURUM 2024 | Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...

Torba Yasa gelişmeleri 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısının düşmesi ile birlikte gündemde. Resmi gazete gelişmelerinin yakından takip edildiği gündemde Torba Yasa yoğun ilgi görüyor. Ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içerisinde barındıran yasa için tüm maddeler mercek altına alındı. Peki, Torba Yasa çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, Torba Yasa gelişmeleri...

TORBA YASA SON DURUM 2024 | Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...

Torba Yasa gelişmeleri ve açıklamaları gündemde. Torba Yasa Meclis'ten geçti mi sorusuyla birlikte araştırılıyor. İçeriğinde 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi önemli konu başlıklarına yer veren yasa için ne zaman çıkacak sorusu araştırılıyor. Peki, Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

TORBA YASA SON DURUM 2024 | Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TORBA YASA SON DURUM 2024 | Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

TORBA YASA SON DURUM 2024 | Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

TORBA YASA SON DURUM 2024 | Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.

SON DAKİKA