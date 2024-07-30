Giriş Tarihi: 30.07.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
15:01
TORBA YASA GELİŞMELERİ | Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne zaman değişecek? Bağkur 7200 son durum!
Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile birlikte yakından takip ediliyor. 9 bin günden 7200 güne düşürülmesi beklenen prim gün sayısı ne zaman düşecek sorusu yanıt arıyor. Kamuoyunun gündeminde olan konuya dair resmi açıklamalar mercek altına alındı. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne zaman değişecek? İşte, Bağkur 7200 son durum!