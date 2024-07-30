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Giriş Tarihi: 30.07.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:01

TORBA YASA GELİŞMELERİ | Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne zaman değişecek? Bağkur 7200 son durum!

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile birlikte yakından takip ediliyor. 9 bin günden 7200 güne düşürülmesi beklenen prim gün sayısı ne zaman düşecek sorusu yanıt arıyor. Kamuoyunun gündeminde olan konuya dair resmi açıklamalar mercek altına alındı. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne zaman değişecek? İşte, Bağkur 7200 son durum!

TORBA YASA GELİŞMELERİ | Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne zaman değişecek? Bağkur 7200 son durum!

Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik gündemde. Bu kapsamda konu hakkında haberler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağkur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, Torba Yasa'da var mı, ne zaman değişecek?

TORBA YASA GELİŞMELERİ | Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne zaman değişecek? Bağkur 7200 son durum!

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

Esnafa erken emeklilik yolunda heyecan verici bir gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te değerlendirmeye alınan torba yasa teklifi, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor.

Bu haber, uzun zamandır emeklilik özlemiyle yaşayan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için müjde niteliğinde. Ancak henüz resmi bir onaylanma olmadığı için, gelişmeleri yakından takip etmek ve resmi duyuruları beklemek büyük önem taşıyor.

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TORBA YASA GELİŞMELERİ | Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne zaman değişecek? Bağkur 7200 son durum!

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.

TORBA YASA GELİŞMELERİ | Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne zaman değişecek? Bağkur 7200 son durum!

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA GELİŞMELERİ | Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne zaman değişecek? Bağkur 7200 son durum!

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

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