Giriş Tarihi: 22.08.2024 01:24
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
01:24
TORBA YASA GELİŞMELERİNDE SON DURUM 2024 | Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge gündemde! Torba Yasa ne zaman çıkacak?
Torba Yasa son dakika gelişmeleri ile birlikte kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İçeriğinde bulunan maddeler birçok ekonomik düzenlemeyi doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda en çok dikkat çeken konu başlıkları ise Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge oluyor. Erken emeklilik için Bağkur'da 9000 gün olan prim gün sayısının 7200 güne düşmesini bekleyen esnaf için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamaları takip ediliyor. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e sunulan torba yasa'da neler var?