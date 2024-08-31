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Giriş Tarihi: 31.08.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 11:27

TORBA YASA GÜNDEMİ | 3600 Ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik... Torba Yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis'te!

Torba Yasa gündemi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Konu hakkında gelişmeler için Meclis kararları mercek altına alındı. Meclis'in tatilde olması sebebiyle Torba Yasa ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyordu. Madde 101 gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplandığı biliniyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı ve kademeli emeklilikte son durum!

TORBA YASA GÜNDEMİ | 3600 Ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik... Torba Yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis’te!

Torba Yasa içeriği ve maddeleri ile birlikte yakından takip ediliyor. Birçok önemli konunun bulunduğu yasada 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi konu başlıkları dikkat çekiyor. Bu noktada ise açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte, Gözler Meclis'te!

TORBA YASA GÜNDEMİ | 3600 Ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik... Torba Yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis’te!

2024 TORBA YASA KAPSAMI, MADDELERİ VE İÇERİĞİ!

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışma için torba yasa takvimi yakından takip ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeleri olabildiğince kısa sürede hayata geçirmek istediklerini söylemişti.

Peki, yeni torba yasada kademeli emeklilik var mı? İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASA GÜNDEMİ | 3600 Ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik... Torba Yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis’te!

BAKAN IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!

Son günlerde emeklilerle ilgili merak edilen gündem başlıklarından biri 'kademeli emeklilik' olmuştu. Meclis gündemine gelen Torba yasada kademeli emeklilik ile ilgili bir düzenlemenin yer alıp almadığı merak ediliyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA GÜNDEMİ | 3600 Ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik... Torba Yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis’te!

YENİ TORBA YASADA NELER VAR?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasa maddeleri arasında en önemlilerinden biri ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.

Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.

TORBA YASA GÜNDEMİ | 3600 Ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik... Torba Yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis’te!

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

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