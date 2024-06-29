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Haberler Yaşam TORBA YASA 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı? Bakanı Işıkhan açıkladı!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 00:53 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 00:54

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı? Bakanı Işıkhan açıkladı!

Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine ara vermişti. Ancak konuya dair geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı?

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı? Bakanı Işıkhan açıkladı!

Bağkur 7200 prim gün sayısı erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısını aralıyor ve 9 bin olan prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi bekleniyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı? Bakanı Işıkhan açıkladı!

BAĞKUR 7200 PRİM SON DURUM GELİŞMELERİ

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, Bağkur prim eşitleme düzenlemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük esnafı da desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, esnafın finansman desteğinin geri ödeme oranının ise yüzde 99'un üzerinde olduğunu kaydetti.

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TORBA YASA 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı? Bakanı Işıkhan açıkladı!

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı? Bakanı Işıkhan açıkladı!

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?

Projenin detayları netleşmemekle birlikte kapsam şöyle:
Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.
Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı? Bakanı Işıkhan açıkladı!

BAĞKUR 7200 PRİM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

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