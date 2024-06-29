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TORBA YASA 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı? Bakanı Işıkhan açıkladı!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
00:54
TORBA YASA 2024 SON DAKİKA HABERLERİ || Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı? Bakanı Işıkhan açıkladı!
Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine ara vermişti. Ancak konuya dair geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı?