Haberler
Yaşam
TORBA YASA HABERLERİ (17 TEMMUZ 2024) | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
07:43
TORBA YASA HABERLERİ (17 TEMMUZ 2024) | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı Torba Yasa 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi gibi önemli konu başlıklarıyla birlikte gündemde. Konu hakkında detayların Meclis'te görüşülmesi beklenirken gözler Bakan Işıkhan'a çevrildi. Torba Yasa maddeleri ve içeriği hakkında Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesi ve daha birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Torba yasa maddeleri neler, Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, Bakan Işıkhan'ın açıklamaları!