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Haberler Yaşam TORBA YASA HABERLERİ (17 TEMMUZ 2024) | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 07:43

TORBA YASA HABERLERİ (17 TEMMUZ 2024) | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı Torba Yasa 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi gibi önemli konu başlıklarıyla birlikte gündemde. Konu hakkında detayların Meclis'te görüşülmesi beklenirken gözler Bakan Işıkhan'a çevrildi. Torba Yasa maddeleri ve içeriği hakkında Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesi ve daha birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Torba yasa maddeleri neler, Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, Bakan Işıkhan'ın açıklamaları!

TORBA YASA HABERLERİ 17 TEMMUZ 2024 | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba Yasa maddeleri ve içeriği ile birlikte gündemdeki yerini koruyor. İçeriğinde ekonomik olarak birçok düzenlemeyi barındıran yasa için milyonlarca vatandaş bekliyor. 3600 ek gösterge ile mevcut emeklilerin emekli maaşı artacak. Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bu kapsamda Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin detaylar ise Torba Yasa ile birlikte yeniden gündeme taşındı. Peki, Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA HABERLERİ 17 TEMMUZ 2024 | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum hakkında Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

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TORBA YASA HABERLERİ 17 TEMMUZ 2024 | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

TORBA YASA HABERLERİ 17 TEMMUZ 2024 | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA HABERLERİ 17 TEMMUZ 2024 | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?

Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

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