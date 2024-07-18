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Haberler Yaşam TORBA YASA HABERLERİ 2024 | BAĞKUR 7200: SSK ile eşitleniyor! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 14:45

TORBA YASA HABERLERİ 2024 | BAĞKUR 7200: SSK ile eşitleniyor! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

Bağkur 7200 prim gün sayısı yakından takip ediliyor. Vergi paketi, Torba Yasa, 9. Yargı paketi ve daha birçok gelişme gündeme gelirken vatandaşlar Bağkur 7200 prim gün sayısı gelişmeleri hakkında açıklamaları takip ediyor. Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inmesi ön görülüyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? İşte, torba yasa açıklamaları ile Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında son gelişmeler!

TORBA YASA HABERLERİ 2024 | BAĞKUR 7200: SSK ile eşitleniyor! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi erken emeklilik bekleyen vatandaşlar için fırsat kapısını aralıyor. 9 bin olan prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi bekleniyor. Konu hakkında gelişmelerin Torba Yasa ile gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

TORBA YASA HABERLERİ 2024 | BAĞKUR 7200: SSK ile eşitleniyor! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

Esnafa erken emeklilik yolunda heyecan verici bir gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te değerlendirmeye alınan torba yasa teklifi, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor.

Bu haber, uzun zamandır emeklilik özlemiyle yaşayan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için müjde niteliğinde. Ancak henüz resmi bir onaylanma olmadığı için, gelişmeleri yakından takip etmek ve resmi duyuruları beklemek büyük önem taşıyor.

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TORBA YASA HABERLERİ 2024 | BAĞKUR 7200: SSK ile eşitleniyor! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.

TORBA YASA HABERLERİ 2024 | BAĞKUR 7200: SSK ile eşitleniyor! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA HABERLERİ 2024 | BAĞKUR 7200: SSK ile eşitleniyor! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

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