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TORBA YASA HABERLERİ 2024 | BAĞKUR 7200: SSK ile eşitleniyor! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
14:45
Bağkur 7200 prim gün sayısı yakından takip ediliyor. Vergi paketi, Torba Yasa, 9. Yargı paketi ve daha birçok gelişme gündeme gelirken vatandaşlar Bağkur 7200 prim gün sayısı gelişmeleri hakkında açıklamaları takip ediyor. Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inmesi ön görülüyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? İşte, torba yasa açıklamaları ile Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında son gelişmeler!