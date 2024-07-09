TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Memur maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Yapılan görüşmede 3600 ek gösterge de ele alındı. Peki, 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa'da var mı, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanır? İşte, konu hakkında ayrıntılar…