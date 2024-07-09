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Haberler Yaşam TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 16:51

TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge gelişmeleri TBMM gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu görevlisinin yakından takip ettiği konu hakkında Bakan Vedat Işıkhan'dan "Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." açıklaması geldi. Bu açıklamanın ardından gözler Meclis'in konu hakkındaki Torba Yasa çalışmalarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek göstergeden 1'inci kademeye gelen tüm memurların yararlanması bekleniyor. Peki, 3Peki, 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, Mecis'te onaylandı mı, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Memur maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Yapılan görüşmede 3600 ek gösterge de ele alındı. Peki, 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa'da var mı, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanır? İşte, konu hakkında ayrıntılar…

TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

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TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA İLE GÜNDEMDE!

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

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