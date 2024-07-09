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TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
16:51
TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?
3600 ek gösterge gelişmeleri TBMM gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu görevlisinin yakından takip ettiği konu hakkında Bakan Vedat Işıkhan'dan "Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." açıklaması geldi. Bu açıklamanın ardından gözler Meclis'in konu hakkındaki Torba Yasa çalışmalarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek göstergeden 1'inci kademeye gelen tüm memurların yararlanması bekleniyor. Peki, 3Peki, 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, Mecis'te onaylandı mı, ne zaman çıkacak?