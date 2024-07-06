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TORBA YASA HABERLERİ || Torba Yasa Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge ve 7200 prim...
Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
10:48
TORBA YASA HABERLERİ || Torba Yasa Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge ve 7200 prim...
Torba Yasa gündemde! İçeriğinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada, 3600 Ek gösterge, 7200 Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi birçok konu başlığı yer alıyor. Bu noktada ise gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Torba Yasa maddeleri onaylandı mı, 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı Meclis'ten geçti mi? İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği hakkında son durum!