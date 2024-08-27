Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
09:26
TORBA YASA HABERLERİNDE SON GELİŞME | Gözler Meclis'te! Bağkur 7200 prim gün sayısı ve 3600 ek gösterge yasalaştı mı?
Torba Yasa haberleri son dakika gelişmeleri ile birlikte takip ediliyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği yasa için gündeme gelen konu başlıkları mercek altına alınırken, Bağkur prim sayısının 7200 güne düşürülmesi ve 3600 Ek gösterge hakkında tüm detaylar inceleniyor. Bu noktada ise yeni yasa için resmi Gazete adımı bekleniyor. Peki, Torba Yasa çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, konuya dair tüm gelişmeler…