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Haberler Yaşam TORBA YASA İLE 3600 EK GÖSTERGE HABERLERİ | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 01:14 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 01:14

TORBA YASA İLE 3600 EK GÖSTERGE HABERLERİ | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge Torba Yasa gelişmeleri ile birlikte yakından takip ediliyor. Torba yasa içerisinde yer alan birçok ekonomik düzenleme arasında 3600 ek gösterge dikkat çekiyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" demişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor? İşte, Torba Yasa İle 3600 ek gösterge haberleri…

TORBA YASA İLE 3600 EK GÖSTERGE HABERLERİ | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerinin gündemde. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanının maaş hesaplamalarında önemli değişiklikler yaşanacak. Bu kapsamda 3600 ek gösterge ile memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamaları gerçekleşecek. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı? İşte, 3600 ek gösterge detayları…

TORBA YASA İLE 3600 EK GÖSTERGE HABERLERİ | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

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TORBA YASA İLE 3600 EK GÖSTERGE HABERLERİ | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

TORBA YASA İLE 3600 EK GÖSTERGE HABERLERİ | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor?

TORBA YASA İLE 3600 EK GÖSTERGE HABERLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

TORBA YASA İLE 3600 EK GÖSTERGE HABERLERİ | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

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