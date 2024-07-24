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TORBA YASA İLE 3600 EK GÖSTERGE HABERLERİ | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
01:14
TORBA YASA İLE 3600 EK GÖSTERGE HABERLERİ | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor?
3600 ek gösterge Torba Yasa gelişmeleri ile birlikte yakından takip ediliyor. Torba yasa içerisinde yer alan birçok ekonomik düzenleme arasında 3600 ek gösterge dikkat çekiyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" demişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor? İşte, Torba Yasa İle 3600 ek gösterge haberleri…