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Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:47

Torba yasa maddeleri içeriği son dakika 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

Torba yasa maddeleri içeriği son dakika 2024 gelişmeleri kamuoyunun gündeminde yer alıyor. 30 Temmuz tarihinde tatile giren Meclis'in gündeminde yer alması beklenen düzenleme için dikkat çeken konu başlıkları 3600 ek gösterge ve Bağkur prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi oldu. Peki, Yeni torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

Torba yasa maddeleri içeriği son dakika 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Torba Yasa hakkında açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak Bağ-kur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi, 3600 ek gösterge ve ev hanımlarına emeklilik hakkında konuşan Bakan Işıkhan'ın yeni açıklamaları var mı, Torba Yasa ne zaman çıkacak soruları yanıt arıyor. Peki, Torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman görüşülecek? İşte, detayları...

Torba yasa maddeleri içeriği son dakika 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:

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Torba yasa maddeleri içeriği son dakika 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

Torba yasa maddeleri içeriği son dakika 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

Torba yasa maddeleri içeriği son dakika 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman görüşülecek?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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