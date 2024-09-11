Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:47
Torba yasa maddeleri içeriği son dakika 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman görüşülecek?
Torba yasa maddeleri içeriği son dakika 2024 gelişmeleri kamuoyunun gündeminde yer alıyor. 30 Temmuz tarihinde tatile giren Meclis'in gündeminde yer alması beklenen düzenleme için dikkat çeken konu başlıkları 3600 ek gösterge ve Bağkur prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi oldu. Peki, Yeni torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman görüşülecek?