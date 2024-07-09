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TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Gözler TBMM'de... Torba yasa Meclis'ten geçti mi? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200
Giriş Tarihi: 09.07.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
07:59
TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Gözler TBMM'de... Torba yasa Meclis'ten geçti mi? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200
Torba Yasa son dakika haberleriyle araştırılmaya başladı. Ekonomik, sosyal ve hukuksal birçok yeni düzenlemeyi içeren Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle sorgulanıyor. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi Meclis'in onayından geçerek yürürlüğe girdi. 31 madde için ise çalışmalar sürüyor. Maddeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa araştırması yapıyorlar. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, bağkur 7200 gibi birçok konuya dair düzenlemeyi içeren Torba Yasa ne zaman çıkacak? Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler, son durum ne? İşte detaylar.