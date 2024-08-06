TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Torba Yasa maddeleri ve içeriği TBMM’den geçti mi, ne zaman kabul edilecek?

Giriş Tarihi: 06.08.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
13:42
Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle yakından takip ediliyor. Yeni torba kanun ekonomik ve hukuksal birçok düzenlemeyi içeriyor. 3600 ek gösterge, Bağ-kur 7200 gibi birçok konuda düzenleme bekleyen vatandaşlar Torba Yasa içeriğini araştırmaya başladı. Meclis'in gündemin olan torba kanun teklifinin birçok maddesi TBMM'den geçti. Gözler diğer maddelere çevrildi. Peki, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-kur 7200 gibi birçok düzenlemeyi içermesi beklenen 2. Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? İşte detaylar