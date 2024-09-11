TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi?

Torba Yasa içeriği ve maddeleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı maddeleri ile araştırılan 2. torba yasa için TBMM gündemi yakından takip ediliyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı var mı? İşte o konu hakkında tüm merak edilenler...