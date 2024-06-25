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Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:39

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ! 3600 ek gösterge, BağKur 7200 yeni Torba Yasa'da var mı, Meclis'ten geçti mi?

Torba Yasa son dakika haberleriyle gündemde. Ekonomik, sosyal ve hukuksal birçok yeni düzenlemeyi içeren Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi Meclis'in onayından geçerek yürürlüğe girdi. 31 madde için ise çalışmalar sürüyor. Maddeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa araştırması yapıyorlar. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, bağkur 7200 gibi birçok konuya dair düzenlemeyi içeren Torba Yasa ne zaman çıkacak? Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler, son durum ne? İşte detaylar.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ! 3600 ek gösterge, BağKur 7200 yeni Torba Yasa’da var mı, Meclis’ten geçti mi?

Maddeleri ve içeriğiyle birçok konuda kapsamlı bir düzenleme gidilecek olan Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda birçok maddesi kabul edilen yasanın diğer maddeleri için görüşmeler devam ederken gözler Meclis'e çevrildi. Peki Torba Yasa ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ! 3600 ek gösterge, BağKur 7200 yeni Torba Yasa’da var mı, Meclis’ten geçti mi?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum 2024:
Bakan Işıkhan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.
Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.
Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

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TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ! 3600 ek gösterge, BağKur 7200 yeni Torba Yasa’da var mı, Meclis’ten geçti mi?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ! 3600 ek gösterge, BağKur 7200 yeni Torba Yasa’da var mı, Meclis’ten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ! 3600 ek gösterge, BağKur 7200 yeni Torba Yasa’da var mı, Meclis’ten geçti mi?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?
Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:
Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

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