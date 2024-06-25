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TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ! 3600 ek gösterge, BağKur 7200 yeni Torba Yasa'da var mı, Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:39
Torba Yasa son dakika haberleriyle gündemde. Ekonomik, sosyal ve hukuksal birçok yeni düzenlemeyi içeren Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi Meclis'in onayından geçerek yürürlüğe girdi. 31 madde için ise çalışmalar sürüyor. Maddeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa araştırması yapıyorlar. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, bağkur 7200 gibi birçok konuya dair düzenlemeyi içeren Torba Yasa ne zaman çıkacak? Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler, son durum ne? İşte detaylar.