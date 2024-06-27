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TORBA YASA 2024 İÇERİĞİNDE SON GELİŞMELER: Emekliler Yılı! Torba Yasa son durum nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
09:31
TORBA YASA 2024 İÇERİĞİNDE SON GELİŞMELER: Emekliler Yılı! Torba Yasa son durum nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?
Torba yasa Meclis tarihi, maddeleri ve içeriği ile gündemde. 80'den fazla madde üzerinde çalışılan torba kanunun yarısından fazlası kabul görmüştü sıra kalan maddelerde. Özellikle ekonomi başlıklı konuların gündeme geldiği torba kanunda neler var merak ediliyor. Vatandaşlar, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gününden emeklilik, ev hanımlarına prim desteği gibi konu başlıklarını konuşuyor. Peki, 2024 torba yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, detaylar...