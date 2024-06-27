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Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:31

TORBA YASA 2024 İÇERİĞİNDE SON GELİŞMELER: Emekliler Yılı! Torba Yasa son durum nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

Torba yasa Meclis tarihi, maddeleri ve içeriği ile gündemde. 80'den fazla madde üzerinde çalışılan torba kanunun yarısından fazlası kabul görmüştü sıra kalan maddelerde. Özellikle ekonomi başlıklı konuların gündeme geldiği torba kanunda neler var merak ediliyor. Vatandaşlar, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gününden emeklilik, ev hanımlarına prim desteği gibi konu başlıklarını konuşuyor. Peki, 2024 torba yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, detaylar...

TORBA YASA 2024 İÇERİĞİNDE SON GELİŞMELER: Emekliler Yılı! Torba Yasa son durum nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

Torba yasa Meclis'te görüşülüyor mu, ne zaman çıkacak merak ediliyor. Emekliler yılı olması nedeniyle çalışmayla ilgili gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönerken bu çalışma içerisinde buna yönelik düzenlemelerin olması bekleniyor. Kalan maddelerin taslak halinde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Peki; torba yasa 2024 maddeler neler? İşte, son durum...

TORBA YASA 2024 İÇERİĞİNDE SON GELİŞMELER: Emekliler Yılı! Torba Yasa son durum nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

TORBA YASA 2024 SON DURUM

Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.

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TORBA YASA 2024 İÇERİĞİNDE SON GELİŞMELER: Emekliler Yılı! Torba Yasa son durum nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.

Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:

"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."

TORBA YASA 2024 İÇERİĞİNDE SON GELİŞMELER: Emekliler Yılı! Torba Yasa son durum nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

BEKLENEN TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ

Beklenen maddeler netleşmezken ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konu başlıkları konu başlıkları gündeme geliyor. Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklinde açıkladığı çalışma torba yasada olacak mı merak konusu.

İşte, konuşmadan bazı kesitler:

TORBA YASA 2024 İÇERİĞİNDE SON GELİŞMELER: Emekliler Yılı! Torba Yasa son durum nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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