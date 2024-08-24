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Giriş Tarihi: 24.08.2024 23:29 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 23:29

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK. MADDELERİ NELER? 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısında Resmi gazete adımı bekleniyor!

Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle kamuoyunu meşgul eden konu başlıkları arasında ilk sırada geliyor. İçeriğinde birçok ekonomik düzenlemeye yer veren yasa için iki madde dikkatleri üzerine topladı. Birincisi Bağkur prim sayısının 9 binden, 7200 güne düşmesi, ikincisi ise 3600 ek gösterge maddesi. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK. MADDELERİ NELER? 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısında Resmi gazete adımı bekleniyor!

Torba Yasa 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi gibi önemli konu başlıklarıyla birlikte takip ediliyor. İçeriğinde ekonomik birçok düzenlemeyi içeren yasa için ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı gibi sorular yanıt arıyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntıları...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK. MADDELERİ NELER? 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısında Resmi gazete adımı bekleniyor!

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:

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TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK. MADDELERİ NELER? 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısında Resmi gazete adımı bekleniyor!

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK. MADDELERİ NELER? 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısında Resmi gazete adımı bekleniyor!

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK. MADDELERİ NELER? 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısında Resmi gazete adımı bekleniyor!

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

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