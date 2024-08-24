Giriş Tarihi: 24.08.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
23:29
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK. MADDELERİ NELER? 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısında Resmi gazete adımı bekleniyor!
Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle kamuoyunu meşgul eden konu başlıkları arasında ilk sırada geliyor. İçeriğinde birçok ekonomik düzenlemeye yer veren yasa için iki madde dikkatleri üzerine topladı. Birincisi Bağkur prim sayısının 9 binden, 7200 güne düşmesi, ikincisi ise 3600 ek gösterge maddesi. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...