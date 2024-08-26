Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
07:52
TORBA YASA SON DAKİKA 2024: 2. torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim sayısı...
Torba yasa maddeleri gündemdeki yerini koruyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, Bağkur 7200 prim sayısının düşürülmesi gibi başlıklarla kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. 86 maddelik yasanın 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Peki, 2024 torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?