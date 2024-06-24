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Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:08

TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Kalan düzenlemeler bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa Meclis gündemine geldi mi, ne zaman çıkacak, maddeleri neler gibi sorular yanıtlanmayı bekliyor. 80'den fazla maddesi ile TBMM gündeminde değerlendirilen ve yarısından fazlası kabul edilen torba kanun kalan maddeleriyle 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik, genel af gibi konu başlıkları ile araştırılıyordu. Ancak hangi düzenlemenin kapsamda yer alacağı Meclis'teki görüşmeler ve Resmi Gazete ilanı sonrası kesinlik gösterecek. İşte, 2024 torba yasa son dakika haberleri, son durum gelişmeleri ve içeriği hakkında merak edilenler...

TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Kalan düzenlemeler bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa son dakika 2024 gelişmeleriyle takip edilirken özellikle ekonomi çatısı altında buluşan pek çok düzenleme bu kapsamda merak konusu oluyor. Emekliler yılı olarak ilan edilen bu yılda erken emeklilik reformu kapsamında nelerin yapılacağı araştırılıyor. 3600 ek göstergeden ev hanımlarına prim desteğine kadar pek çok konu radara girmiş durumda. Peki; torba yasa Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Kalan düzenlemeler bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak?

TORBA YASA SON DURUM 2024

Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.

Peki, hangi çalışmalar bekleniyor?

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TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Kalan düzenlemeler bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.

Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:

"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."

TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Kalan düzenlemeler bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak?

BEKLENEN TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ

Maddeler netleşmemekle birlikte beklenen çalışmalara dair Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler şöyle:

EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Kalan düzenlemeler bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak?

BAĞKUR 7200 GÜNDEN EMEKLİLİK

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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