Haberler
Yaşam
TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Kalan düzenlemeler bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:08
TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Kalan düzenlemeler bekleniyor! Torba yasa ne zaman çıkacak?
Torba yasa Meclis gündemine geldi mi, ne zaman çıkacak, maddeleri neler gibi sorular yanıtlanmayı bekliyor. 80'den fazla maddesi ile TBMM gündeminde değerlendirilen ve yarısından fazlası kabul edilen torba kanun kalan maddeleriyle 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik, genel af gibi konu başlıkları ile araştırılıyordu. Ancak hangi düzenlemenin kapsamda yer alacağı Meclis'teki görüşmeler ve Resmi Gazete ilanı sonrası kesinlik gösterecek. İşte, 2024 torba yasa son dakika haberleri, son durum gelişmeleri ve içeriği hakkında merak edilenler...