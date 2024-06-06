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TORBA YASA SON DAKİKA 2024 | Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, 3600 ek gösterge var mı, Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:01
TORBA YASA SON DAKİKA 2024 | Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, 3600 ek gösterge var mı, Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?
Torba Yasa gündemde! İçeriğinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada, 3600 Ek gösterge, 7200 Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi birçok konu başlığı gündemde. Çıkacak yasayla birlikte Bağ-Kurlulara 5 yıl erken emeklilik hakkı yolda. Peki, Torba Yasa madde ve içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, maddeleri ve içeriği hakkında son durum!