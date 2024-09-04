Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
09:54
TORBA YASA SON DAKİKA 2024 || Torba Yasa Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde!
Torba Yasa içeriği ve maddeleriyle yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gibi önemli konu başlıklarına yer veren yasada, ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyor. Meclis onayından geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen yasa için gözler TBMM'de! Peki, Torba Yasa Meclisten geçti mi?