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Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 09:54

TORBA YASA SON DAKİKA 2024 || Torba Yasa Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde!

Torba Yasa içeriği ve maddeleriyle yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gibi önemli konu başlıklarına yer veren yasada, ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyor. Meclis onayından geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen yasa için gözler TBMM'de! Peki, Torba Yasa Meclisten geçti mi?

TORBA YASA SON DAKİKA 2024 || Torba Yasa Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde!

Torba Yasa görüşmeleri Meclis gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. 6 maddelik yasanın 55 maddesi ilk etapta kabul edilmişti Şimdi ise gözler kalan maddelerin ne zaman Meclis onayından geçeceğine çevrildi. Peki, Torba Yasa Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı onaylandı mı?

TORBA YASA SON DAKİKA 2024 || Torba Yasa Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde!

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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TORBA YASA SON DAKİKA 2024 || Torba Yasa Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde!

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM

Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı.

TORBA YASA SON DAKİKA 2024 || Torba Yasa Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde!

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?

Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

TORBA YASA SON DAKİKA 2024 || Torba Yasa Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde!

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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