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TORBA YASA SON DAKİKA 2024 | Torba Yasa'da 3600 ek gösterge ve 7200 Bağ-Kur prim gün sayıısı var mı?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
18:58
TORBA YASA SON DAKİKA 2024 | Torba Yasa'da 3600 ek gösterge ve 7200 Bağ-Kur prim gün sayıısı var mı?
Torba Yasa gündemde! İçeriğinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada, 3600 Ek gösterge, 7200 Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi birçok konu başlığı gündemde. Çıkacak yasayla birlikte Bağ-Kurlulara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınacak. Peki, Torba Yasa madde ve içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, maddeleri ve içeriği hakkında son durum!