Giriş Tarihi: 31.08.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
12:46
TORBA YASA SON DAKİKA 📌 3600 Ek gösterge, Bağkur 7200, kademeli emeklilik... Torba Yasa ne zaman çıkacak? Gözler Meclis'te!
Torba Yasa gündemi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Konu hakkında gelişmeler için Meclis kararları mercek altına alındı. Meclis'in tatilde olması sebebiyle Torba Yasa ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyordu. Madde 101 gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplandığı biliniyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı ve kademeli emeklilikte son durum!