Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
15:30
TORBA YASA SON DAKİKA AÇIKLAMALARI | Bağkur 7200, 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?
Torba Yasa son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde. İçeriğinde birçok önemli konu başlığının yer aldığı yasada Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge dikkat çekiyor. Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi beklenirken, 1. dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi de beklentiler arasında. Peki, Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, Torba Yasa son dakika açıklamaları!