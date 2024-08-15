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Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:30

TORBA YASA SON DAKİKA AÇIKLAMALARI | Bağkur 7200, 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Torba Yasa son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde. İçeriğinde birçok önemli konu başlığının yer aldığı yasada Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge dikkat çekiyor. Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi beklenirken, 1. dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi de beklentiler arasında. Peki, Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, Torba Yasa son dakika açıklamaları!

TORBA YASA SON DAKİKA AÇIKLAMALARI | Bağkur 7200, 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Torba Yasa içeriği ve maddeleri ile kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. İçeriği hakkında tüm gelişmelerin paylaşıldığı yasada Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge mercek altına alındı. Meclis onayı ile birlikte Resmi gazete adımı beklenen yasanın Meclis tatilinin son bulmasının ardından tekrar gündeme gelmesi ön görülüyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak?

TORBA YASA SON DAKİKA AÇIKLAMALARI | Bağkur 7200, 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

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TORBA YASA SON DAKİKA AÇIKLAMALARI | Bağkur 7200, 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

TORBA YASA SON DAKİKA AÇIKLAMALARI | Bağkur 7200, 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA SON DAKİKA AÇIKLAMALARI | Bağkur 7200, 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

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