Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
10:38
TORBA YASA SON DAKİKA GELİŞMELERİ📌 | 2. torba yasa çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni torba yasada neler var?
Torba yasa maddeleri gündemdeki yerini koruyor. 86 maddelik torba yasanın 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Bu noktada vatandaşın gözü kulağı Meclis'e çevrilmişken "Torba yasada neler var, içeriği ve maddeleri neler? soruları araştırılıyor. Peki, Torba yasa ne zaman çıkacak, Melis'e ne zaman gelecek? İşte, tüm ayrıntılar...