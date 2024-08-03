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Giriş Tarihi: 03.08.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 09:15

TORBA YASA SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Gündemi yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa gelişmeleri hakkında haberleri mercek altına aldı. İçerisinde ekonomik olarak birçok maddeye yer veren yasa için en önemli iki başlık 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim sayısının düşürülmesi oldu. Bu kapsamda Torba Yasa Meclis'e ne zaman gelecek sorusu yanıt arıyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, konu hakkında detaylar ve tüm gelişmeler…

TORBA YASA SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Torba Yasa Meclis gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. Torba Yasa maddeleri arasında yer alan 3600 ek gösterge için geçtiğimiz seçim döneminde 1. Derecedeki tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceği konuşulurken, SGK' da Bağ-Kur prim eşitleme için de 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşürülmesi söz konusu olmuştu. Peki, 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa'da var mı, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:

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TORBA YASA SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

TORBA YASA SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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