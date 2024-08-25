Giriş Tarihi: 25.08.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
01:32
TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 2024 || 2. Torba yasa maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?
Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle kamuoyunu meşgul eden konu başlıkları arasında ilk sırada geliyor. İçeriğinde birçok ekonomik düzenlemeye yer veren yasa için iki madde dikkatleri üzerine topladı. Birincisi Bağkur prim sayısının 9 binden, 7200 güne düşmesi, ikincisi ise 3600 ek gösterge maddesi. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...