Haberler
Yaşam
TORBA YASA SON HABERLER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
07:41
TORBA YASA SON HABERLER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?
Torba yasa son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. 9. Yargı Paketi'nin Meclis gündeminde yerini almasıyla birlikte yarısından fazla maddesi kabul edilen torba kanun maddeleri kalan düzenlemeler ile bekleniyor. 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 günden emeklilik, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar için gözler TBMM çalışmalarına dönmüş durumda. Peki, Torba yasa 2024 ne zaman açıklanacak, içeriğinde neler var? İşte, son durum...