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Haberler Yaşam TORBA YASA SON HABERLER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 07:41

TORBA YASA SON HABERLER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Torba yasa son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. 9. Yargı Paketi'nin Meclis gündeminde yerini almasıyla birlikte yarısından fazla maddesi kabul edilen torba kanun maddeleri kalan düzenlemeler ile bekleniyor. 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 günden emeklilik, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar için gözler TBMM çalışmalarına dönmüş durumda. Peki, Torba yasa 2024 ne zaman açıklanacak, içeriğinde neler var? İşte, son durum...

TORBA YASA SON HABERLER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Torba yasa maddeleri, içeriği ve kapsamı odak noktasında yer almaya devam ediyor. 86 maddelik çalışmada 55 madde Meclis'te kabul edilmişti. Kalan maddelerin ne olduğu merak edilirken ekonomik düzenlemeler en çok araştırılanlar arasında. Bir süredir beklenen 3600 ek göstergeden Bağkur SSK prim eşitlemesi çalışmalarına pek çok konu sorgulanıyor. Peki, Torba yasa 2024 ne zaman açıklanacak?

TORBA YASA SON HABERLER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

TORBA YASA SON DURUM 2024

86 maddelik torba yasada kalan maddelerin neler olacağı merak konusu. Emekliler yılı olacak bu özel yılda emeklilikte reform için adımlar atılıyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere emeklilik çalışmaları takip edilirken 3600 ek gösterge gibi çalışmalar da araştırılmaya devam ediyor.

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TORBA YASA SON HABERLER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Araştırılan konular arasında 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi pek çok düzenleme var. Ancak hangi maddelerin çalışma kapsamında olduğu netlik kazanmadı.

Kademeli emeklilik araştırmasına da yoğunlaşan vatandaşlara Bakan Işıkhan'ın açıklaması olmuştu. Buna göre gündemde kademeli emeklilik çalışması yok:

"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."

TORBA YASA SON HABERLER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

BEKLENEN TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ

Maddeler netleşmemekle birlikte beklenen çalışmalara dair Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler şöyle:

EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA SON HABERLER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

BAĞKUR 7200 GÜNDEN EMEKLİLİK

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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