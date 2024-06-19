TORBA YASA SON HABERLER 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Araştırılan konular arasında 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi pek çok düzenleme var. Ancak hangi maddelerin çalışma kapsamında olduğu netlik kazanmadı.

Kademeli emeklilik araştırmasına da yoğunlaşan vatandaşlara Bakan Işıkhan'ın açıklaması olmuştu. Buna göre gündemde kademeli emeklilik çalışması yok:

"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."