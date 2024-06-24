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TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Kalan maddeler bekleniyor... Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:12
TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Kalan maddeler bekleniyor... Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Torba yasa son dakika haberleri arasında araştırılıyor. Daha önce birçok maddesi kabul edilen çalışmada kalan maddelerin ne olacağı merak ediliyor. Emekliler yılı olması dolayısıyla emekliye yönelik çalışmaların gündemde olması beklenenler arasında. Vatandaşlar 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği gibi konu başlıkları araştırırken torba kanun maddeleri için geri sayım sürüyor. Peki; Torba yasa 2024 ne zaman çıkacak, Meclis'te görüşülüyor mu, içeriğinde neler var? İşte, son durum...