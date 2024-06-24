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Haberler Yaşam TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Kalan maddeler bekleniyor... Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:12

TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Kalan maddeler bekleniyor... Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Torba yasa son dakika haberleri arasında araştırılıyor. Daha önce birçok maddesi kabul edilen çalışmada kalan maddelerin ne olacağı merak ediliyor. Emekliler yılı olması dolayısıyla emekliye yönelik çalışmaların gündemde olması beklenenler arasında. Vatandaşlar 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği gibi konu başlıkları araştırırken torba kanun maddeleri için geri sayım sürüyor. Peki; Torba yasa 2024 ne zaman çıkacak, Meclis'te görüşülüyor mu, içeriğinde neler var? İşte, son durum...

TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Kalan maddeler bekleniyor... Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Torba yasa 2024 maddeleri ve içeriğinde neler var araştırılıyor. Özellikle ekonomik çalışmalar üzerine yoğunlaşılırken 80'i aşkın maddede neler olacak sorusuna 3600 ek göstergeden Bağkur 7200 prim gününden emekliliğe kadar pek çok başlık gündeme geliyor. Konuyla ilgili Meclis gündemi takip ediliyor. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Kalan maddeler bekleniyor... Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA HABERLERİ

Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.

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TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Kalan maddeler bekleniyor... Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.

Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:

"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."

TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Kalan maddeler bekleniyor... Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

BEKLENEN TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ

Beklenen maddeler netleşmezken ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konu başlıkları konu başlıkları gündeme geliyor. Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklinde açıkladığı çalışma torba yasada olacak mı merak konusu.

İşte, konuşmadan bazı kesitler:

TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Kalan maddeler bekleniyor... Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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