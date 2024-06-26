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Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:43

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM: 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi... Torba yasada maddeleri neler?

Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündemde. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi çalışmalar yer aldığı torba kanunda Meclis süreci devam ediyor. 86 maddelik yasa paketinin 55 maddesi kabul edildi. Çalışma hayatı ve ekonomiye yönelik düzenlemeleri bekleyen vatandaşlar "Torba Yasa'da neler var, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ile 2. torba yasa son durum takip ediliyor. Peki, Yeni Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM: 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi... Torba yasada maddeleri neler?

Çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Meclis'in gündeminde ekonomiyle ilgili bir torba teklif yer alıyor. 55 maddesi kabul edilen yasada kalan 31 madde için Meclis görüşmeleri sürüyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 gün emeklilik) gibi düzenlemeler yakından takip ediliyor. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte, maddeleri ve içeriğinde son durum…

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM: 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi... Torba yasada maddeleri neler?

TORBA YASA 2024 SON DURUM

Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.

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TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM: 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi... Torba yasada maddeleri neler?

3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.

Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:

"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM: 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi... Torba yasada maddeleri neler?

BEKLENEN TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ

Beklenen maddeler netleşmezken ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konu başlıkları konu başlıkları gündeme geliyor. Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklinde açıkladığı çalışma torba yasada olacak mı merak konusu.

İşte, konuşmadan bazı kesitler:

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DURUM: 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi... Torba yasada maddeleri neler?

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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