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Haberler Yaşam TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 2024 || Torba yasa maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 21:21

TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 2024 || Torba yasa maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

Çalışma hayatına ilgilendiren maddeleri ve içeriği ile Torba Yasa maddeleri gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaşın takip ettiği maddeler arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi birçok konu yer alıyor. Bu noktada ise gözler Meclis'ten geçerek yürürlüğe girecek olan yeni torba yasa maddelerine çevrildi. Peki, Torba yasa maddeleri neler, kademeli emeklilik Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, detaylar!

TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 2024 || Torba yasa maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

Meclis çalışmalarına son hız devam ederken, gözler şimdi de tora yasa maddelerine çevrildi. İçeriğinde ekonomik olarak birçok gelişmenin yer aldığı maddelerde 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı ve kademeli emeklilik haberi yakından takip ediliyor. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, Bağkur 7200 prim gün sayısı ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 2024 || Torba yasa maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum 2024:

Bakan Işıkhan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

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TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 2024 || Torba yasa maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 2024 || Torba yasa maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 2024 || Torba yasa maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?

Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

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