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TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 2024 || Torba yasa maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
21:21
TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 2024 || Torba yasa maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?
Çalışma hayatına ilgilendiren maddeleri ve içeriği ile Torba Yasa maddeleri gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaşın takip ettiği maddeler arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi birçok konu yer alıyor. Bu noktada ise gözler Meclis'ten geçerek yürürlüğe girecek olan yeni torba yasa maddelerine çevrildi. Peki, Torba yasa maddeleri neler, kademeli emeklilik Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, detaylar!