Giriş Tarihi: 02.08.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
15:35
TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Gündemi yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa gelişmeleri hakkında haberleri mercek altına aldı. İçerisinde ekonomik olarak birçok maddeye yer veren yasa için en önemli iki başlık 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim sayısının düşürülmesi oldu. Bu kapsamda Torba Yasa Meclis'e ne zaman gelecek sorusu yanıt arıyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, konu hakkında detaylar ve tüm gelişmeler…