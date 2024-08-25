Giriş Tarihi: 25.08.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
08:51
TORBA YASA SON DURUM 2024 || 2. Torba yasa maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı var mı?
Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle kamuoyunu meşgul eden konu başlıkları arasında ilk sırada geliyor. İçeriğinde birçok ekonomik düzenlemeye yer veren yasa için iki madde dikkatleri üzerine topladı. Birincisi Bağkur prim sayısının 9 binden, 7200 güne düşmesi, ikincisi ise 3600 ek gösterge maddesi. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...