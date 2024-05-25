Haberler
Yaşam
Torba Yasa Son Durum - 25 Mayıs 2024| 2. Torba Yasa’da neler var, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve ev hanımları için son gelişmeler neler?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
06:43
Torba Yasa Son Durum - 25 Mayıs 2024| 2. Torba Yasa’da neler var, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve ev hanımları için son gelişmeler neler?
2. Torba Yasa hakkında son gelişmeler, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından anlık olarak inceleniyor. Torba Yasa 2024 maddeleri arasında; çalışma ve emeklilik hayatına, ev hanımlarına emeklilik konusuna, 3600 ek gösterge gibi milyonları etkileyen konulara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Konu dahilinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili son açıklamaları takip edilirken 2. Torba Yasa'da neler var, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve ev hanımları için son gelişmeler neler gibi sorular yanıt arıyor. İşte son durum ve en güncel açıklamalar.