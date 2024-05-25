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Haberler Yaşam Torba Yasa Son Durum - 25 Mayıs 2024| 2. Torba Yasa’da neler var, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve ev hanımları için son gelişmeler neler?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 06:43

Torba Yasa Son Durum - 25 Mayıs 2024| 2. Torba Yasa’da neler var, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve ev hanımları için son gelişmeler neler?

2. Torba Yasa hakkında son gelişmeler, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından anlık olarak inceleniyor. Torba Yasa 2024 maddeleri arasında; çalışma ve emeklilik hayatına, ev hanımlarına emeklilik konusuna, 3600 ek gösterge gibi milyonları etkileyen konulara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Konu dahilinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili son açıklamaları takip edilirken 2. Torba Yasa'da neler var, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve ev hanımları için son gelişmeler neler gibi sorular yanıt arıyor. İşte son durum ve en güncel açıklamalar.

Torba Yasa Son Durum - 25 Mayıs 2024| 2. Torba Yasa’da neler var, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve ev hanımları için son gelişmeler neler?

Torba Yasa 2024 maddeleri ve kapsamına ilişkin inceleme yapan vatandaşlar, konunun meclisten geçip geçmediğini merak ediyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, 7200 Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi gibi konuların ne zaman yasalaşacağı, son gelişmelerin neler olduğu merak ediliyor. Peki, 2. Torba Yasa'da neler var, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve ev hanımları için son gelişmeler neler, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konunun detayları…

Torba Yasa Son Durum - 25 Mayıs 2024| 2. Torba Yasa’da neler var, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve ev hanımları için son gelişmeler neler?

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri arasında takip ediliyor.

Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.

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Torba Yasa Son Durum - 25 Mayıs 2024| 2. Torba Yasa’da neler var, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve ev hanımları için son gelişmeler neler?

Torba yasa çalışmalarının Meclis gündemine gelmesi ardından kademeli emeklilik de araştırılanlar arasında yerini almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

Torba Yasa Son Durum - 25 Mayıs 2024| 2. Torba Yasa’da neler var, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve ev hanımları için son gelişmeler neler?

TORBA YASA MADDELERİ ARASINDA NELER VAR?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

Torba Yasa Son Durum - 25 Mayıs 2024| 2. Torba Yasa’da neler var, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve ev hanımları için son gelişmeler neler?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM

Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı.

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