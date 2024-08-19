TORBA YASA SON DURUM | Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeler! Torba Yasa çıktı mı?

Giriş Tarihi: 19.08.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
18:11
Torba Yasa son dakika gelişmeleri ile birlikte kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İçeriğinde bulunan maddeler birçok ekonomik düzenlemeyi doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda en çok dikkat çeken konu başlıkları ise Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge oluyor. Erken emeklilik için Bağkur'da 9000 gün olan prim gün sayısının 7200 güne düşmesini bekleyen esnaf için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamaları takip ediliyor. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torba Yasa resmi gazete'de yayımlandı mı? İşte, son gelişmeler…