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Giriş Tarihi: 19.08.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 18:11

TORBA YASA SON DURUM | Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeler! Torba Yasa çıktı mı?

Torba Yasa son dakika gelişmeleri ile birlikte kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İçeriğinde bulunan maddeler birçok ekonomik düzenlemeyi doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda en çok dikkat çeken konu başlıkları ise Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge oluyor. Erken emeklilik için Bağkur'da 9000 gün olan prim gün sayısının 7200 güne düşmesini bekleyen esnaf için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamaları takip ediliyor. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torba Yasa resmi gazete'de yayımlandı mı? İşte, son gelişmeler…

TORBA YASA SON DURUM | Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeler! Torba Yasa çıktı mı?

Meclis gündemi ile birlikte gözler Torba Yasa'ya çevrildi. Meclis'in tatile girmesinin ardından Torba Yasa maddeleri ve içeriğinin ne zaman onaylanacağı ve Resmi Gazete'de yayımlanacağı merak konusuyken, içeriğinde yer alan Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA SON DURUM | Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeler! Torba Yasa çıktı mı?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:

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TORBA YASA SON DURUM | Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeler! Torba Yasa çıktı mı?

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

TORBA YASA SON DURUM | Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeler! Torba Yasa çıktı mı?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA SON DURUM | Bağkur 7200 ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeler! Torba Yasa çıktı mı?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

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