Giriş Tarihi: 08.09.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
17:05
TORBA YASA HABERLERİ 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... 2. Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Torba yasa son dakika haberleri: 86 maddelik torba yasanın 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Bu noktada vatandaşın gözü kulağı Meclis'e çevrilmişken "Torba yasada neler var, içeriği ve maddeleri neler? soruları araştırılıyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 gün emeklilik) gibi çalışmaların yer aldığı 2. torba yasa son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, Torba yasa ne zaman çıkacak, Melis'e ne zaman gelecek? İşte, tüm ayrıntılar...