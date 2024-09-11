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Giriş Tarihi: 11.09.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:00

TORBA YASA SON DURUM TAKİP EKRANI: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi?

Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Meclisten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen 2. torba yasa ekonomik birçok maddeyi içeriyor. 86 maddelik torba yasanın 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Bu noktada vatandaşın gözü kulağı Meclis'e çevrilmişken "Torba yasada neler var, içeriği ve maddeleri neler? soruları araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman gelecek? İşte, tüm ayrıntılar...

TORBA YASA SON DURUM TAKİP EKRANI: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi?

Torba Yasa içeriği ve maddeleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı maddeleri ile araştırılan 2. torba yasa için TBMM gündemi yakından takip ediliyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı var mı? İşte o konu hakkında tüm merak edilenler...

TORBA YASA SON DURUM TAKİP EKRANI: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:

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TORBA YASA SON DURUM TAKİP EKRANI: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi?

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

TORBA YASA SON DURUM TAKİP EKRANI: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA SON DURUM TAKİP EKRANI: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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