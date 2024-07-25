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Haberler Yaşam TORBA YASA HABERLERİ (25 TEMMUZ 2024) | Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...
Giriş Tarihi: 25.07.2024 05:55 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 05:55

TORBA YASA HABERLERİ (25 TEMMUZ 2024) | Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...

Torba Yasa 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi gibi önemli konu başlıklarıyla birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonomik olarak birçok konu başlığına yer verilen yasada gözler 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısına çevrildi. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, detaylar…

TORBA YASA HABERLERİ 25 TEMMUZ 2024 | Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...

Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile birlikte sık sık gündeme geliyor. Bu noktada "Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" soruları yanıt arıyor. 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı ile birlikte vatandaşların yakından takip ettiği yasa için Meclis gündemi ve başlıkları merakla bekleniyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında son durum...

TORBA YASA HABERLERİ 25 TEMMUZ 2024 | Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:

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TORBA YASA HABERLERİ 25 TEMMUZ 2024 | Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

TORBA YASA HABERLERİ 25 TEMMUZ 2024 | Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA HABERLERİ 25 TEMMUZ 2024 | Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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