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TORBA YASA HABERLERİ (25 TEMMUZ 2024) | Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...
Giriş Tarihi: 25.07.2024 05:55
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
05:55
TORBA YASA HABERLERİ (25 TEMMUZ 2024) | Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 3600 ek gösterge, Bağkur 7200...
Torba Yasa 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi gibi önemli konu başlıklarıyla birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonomik olarak birçok konu başlığına yer verilen yasada gözler 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısına çevrildi. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, detaylar…