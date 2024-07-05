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Giriş Tarihi: 05.07.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 07:23

TORBA YASA SON GELİŞMELER (5 TEMMUZ 2024) || Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı...

Torba yasa maddeleri ve içeriğiyle yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 9. Yargı paketinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından gözler Torba Yasaya çevrildi. İçeriğiyle birlikte 3600 ek gösterge, Bağkur prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi, ev hanımlarına emeklilik gibi birçok konu başlığı gündeme geliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ekonomik düzenlemelerin yer aldığı yasa için gözler Meclis'te! Peki, 2024 Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar.

TORBA YASA SON GELİŞMELER 5 TEMMUZ 2024 || Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı...

Torba Yasa gelişmeleri yakından takip ediliyor. İlk etapta içeriğinde yer alan birçok madde kabul edilmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Şimdi ise gözler kalan yasaların ne zaman onaylanacağına çevrildi. Peki, Torba Yasa maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı Meclis'ten geçti mi? İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği hakkında son durum!

TORBA YASA SON GELİŞMELER 5 TEMMUZ 2024 || Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı...

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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TORBA YASA SON GELİŞMELER 5 TEMMUZ 2024 || Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı...

TORBA YASA 2024 SON DURUM

Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.

TORBA YASA SON GELİŞMELER 5 TEMMUZ 2024 || Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı...

3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.

Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:

"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."

TORBA YASA SON GELİŞMELER 5 TEMMUZ 2024 || Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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