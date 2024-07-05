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TORBA YASA SON GELİŞMELER (5 TEMMUZ 2024) || Meclisten geçti mi? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
07:23
Torba yasa maddeleri ve içeriğiyle yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 9. Yargı paketinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından gözler Torba Yasaya çevrildi. İçeriğiyle birlikte 3600 ek gösterge, Bağkur prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi, ev hanımlarına emeklilik gibi birçok konu başlığı gündeme geliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ekonomik düzenlemelerin yer aldığı yasa için gözler Meclis'te! Peki, 2024 Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar.